Fernandópolis – Acidente em rodovia deixa um morto e 4 feridos

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e uma morreu em um acidente registrado no início da tarde deste domingo, dia 2, na rodovia Percy Waldir Semeghini, nas proximidades do bairro rural do Caxi em Fernandópolis.

A colisão teria acontecido entre um GM/Corsa e um Peugeot 206 devido aos excessos de buracos na pista, segundo fatos inicialmente levantados pelas autoridades que prestaram socorro as vítimas.

O motorista do Corsa, que não teve a identidade ainda divulgada, morreu no local, já a passageira foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Fernandópolis por uma unidade de resgate.

No veiculo Peugeot, o motorista ficou preso nas ferragens e precisou da ajuda de unidades do Corpo de Bombeiros e populares que usaram tratores na remoção dos veículos. Além dele, uma mulher e uma criança também foram socorridas por unidades de resgates do Samu e Bombeiros e encaminhas a Santa Casa de Fernandópolis.

(Região Noroeste)