Fernando Picerne se apresenta para o GP de São Paulo de F1 

Votuporanguense estará no Autódromo de Interlagos para sua 15ª participação, sendo a 8ª como chefe de posto de pista – Posto 4. Etapa do Brasil ocorre nos dias 1º, 2 e 3 de novembro.

O votuporanguense Fernando Picerne, representante da cidade das ‘brisas suaves’, em mais de uma década na linha de frente dos grandes prêmios de velocidade, em templos do automobilismo mundial, como o Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP, volta a capital paulista neste fim de semana, justamente para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, entre os dias 1º, 2 e 3 de novembro. Evento, única etapa da categoria no Brasil e na América do Sul, movimentará cerca de R$ 2 bilhões na economia da cidade – superando o impacto de R$ 1,64 bilhão registrado no ano passado.

Ao Diário, Fernando Picerne, uma das maiores autoridades em resgate e segurança de pistas, com reconhecimento e habilitações pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), comentou sobre sua volta a Interlagos para sua 15ª participação, sendo a 8ª como chefe de posto de pista – Posto 4.

“Mais uma etapa na vida a ser cumprida dentro do GP, uns dos mais importantes do mundo. Depois de um mês de outubro de treinamentos em Interlagos, até debaixo de muita chuva, para que tudo estivesse pronto para esse final de semana, serão 120 pessoas da equipe de resgate em pista, que estarão divididas em 22 postos e 6 pick-up ao longo de todo circuito.”

“Este ano tivemos que participar de um curso e pegar os três credenciamentos que dão o direito de trabalhar nas provas internacionais da FIA, um orgulho trazer para nossa Votuporanga esta conquista que poucas pessoas no Brasil têm. É uma honra representar nossa cidade junto a FIA”, concluiu Fernando Picerne, que desembarca para o evento na ‘terra da garoa’ nesta quarta-feira.

O votuporanguense, referência no automobilismo, retorna a uma das praças mais tradicionais da categoria, Interlagos já sediou 40 corridas da F1. Na última visita no ano passado, Max Verstappen teve uma jornada praticamente perfeita. O holandês venceu a corrida sprint, anotou a pole para a corrida principal e cruzou a linha de chegada em primeiro depois das 71 voltas de disputa no domingo.

O traçado de 4.309km e 15 curvas é bastante apreciado por pilotos e equipes e tem no fator climático um elemento de imprevisibilidade para a disputa. Diferentemente da maioria dos circuitos modernos, Interlagos se mantém fiel à tradição de nomear suas curvas, sendo a mais famosa delas a primeira tomada de direção após a largada: o famoso “S do Senna”.

Acostumado a decidir campeonatos, o Autódromo José Carlos Pace recebe a reta final da temporada com ambas as disputas ainda em aberto. O mundial de pilotos é liderado por Max Verstappen (362 pontos), seguido por Lando Norris (315 pontos) e Charles Leclerc (291 pontos). Já na disputa entre as equipes, a McLaren lidera com 566 pontos e espera encerrar um jejum que já dura desde 1998 sem ser campeã.

Horários do GP de São Paulo

Sexta-feira, 1º de novembro

TL1: 11h30 – Classificação Sprint: 15h30

Sábado, 2 de novembro

Corrida sprint: 11h – Classificação: 15h

Domingo, 03 de novembro

Corrida: 14h

Transmissão do GP de São Paulo

A TV Band exibe a corrida e a classificação na TV aberta. A Bandsports exibe os treinos e a classificação na TV fechada.

