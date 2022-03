Fernando Haddad ministrará palestra em Votuporanga

O ex-prefeito de SP e pré-candidato ao Governo de São Paulo pelo PT Fernando Haddad confirmou sua vinda para Votuporanga no próximo dia 23. Na Câmara de Vereadores, o pré-candidato, que já se encontra em campanha irá falar sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura. A notícia foi confirmada pelo integrante do Partido dos Trabalhadores, José Roberto Garcia, o `Beto`, que usou sua pagina pessoal do Facebook para divulgar o evento.

A palestra de Haddad acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga no dia 23 de Março, às 20h, com entrada franqueada.