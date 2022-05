Fernando Haddad fará palestra em Votuporanga 

Evento ocorre na próxima sexta-feira (13), às 19h30, no Sindicato dos Moveleiros, na Rua Aristides Gallo, 5370.

O ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e professor universitário, Fernando Haddad (PT) visitará Votuporanga/SP, na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, quando fará uma palestra com o tema: ‘educação, desenvolvimento regional e conjuntura’. Evento tem início marcado para às 19h30, no Sindicato dos Moveleiros, na Rua Aristides Gallo, 5370 – ao lado do Clube dos 40.

Haddad viria em Votuporanga no último dia 23 de março, porém, devido a alterações de agenda devido a campanha ao governo de SP, acabou adiando o compromisso.

Fernando Haddad

Fernando Haddad é natural de São Paulo, candidatou-se à Presidência da República em 2018 e perdeu o segundo turno para Jair Bolsonaro (PSL) com 44,87% dos votos válidos, contra 55,13% do adversário. Formado em direito, com mestrado em economia e doutorado em filosofia pela USP, foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, ano em que foi lançado pelo PT à candidatura para prefeito de São Paulo, vencendo o tucano José Serra. Em 2016, não conseguiu ser reeleito ao perder a eleição para João Doria (PSDB).