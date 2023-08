Fernando Diniz tem dúvidas em duas posições para fechar 1ª lista na seleção 

Técnico dirigirá, caso não haja mudanças, a seleção até a possível chegada do italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, prevista para 2024.

Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira nesta sexta-feira (18.ago) os jogos contra Bolívia (8 de setembro, em Belém) e Peru (12 de setembro, em Lima no Peru) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diniz tem, é claro, a maior parte da convocação definida, mas ainda tem problemas para definir duas posições: o comando do ataque e a lateral direita.

O treinador do Fluminense gosta muito do futebol de Gabriel Jesus e pensava em contar com ele. Mas o atacante do Arsenal sofreu, no início de agosto, nova intervenção cirúrgica no joelho direito e está fora do início da temporada. A operação é a segunda no mesmo joelho. A primeira foi em dezembro, após uma contusão sofrida no jogo contra Camarões, derrota por 1 x 0, o terceiro do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

Outro nome forte também está fora. É Tiquinho Soares, do Botafogo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols. Ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial dia 6 de agosto, em jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão. O prazo de recuperação é de cinco semanas, o que o afasta de uma possível convocação. Diniz cogitava seriamente levar o alvinegro.

A lateral direita já foi uma dor de cabeça para Tite no Mundial. Ele convocou Danilo e Daniel Alves e, por causa de uma contusão no tornozelo direito de Danilo, e da pouca confiança em Daniel, precisou improvisar o zagueiro Militão. Emerson Royal não agradou nas Eliminatórias e em novo teste com Ramón Menezes. Ele é ala no Tottenham.

Vanderson, destaque do Monaco e já convocado por Ramon, é uma das alternativas, assim como Pepê, do Porto. Samuel Xavier agrada a Diniz no Fluminense, mas corre por fora. Na esquerda, há expectativa pela convocação de Caio Henrique, também do Monaco, e que trabalhou com o técnico no Flu.

