O premiado artista Fernando Deamo falecido ontem (14) deixa acervo riquíssimo espalhado pelo Brasil

Faleceu nesta quarta-feira (13), as 12h40, na Santa Casa de Votuporanga, aos 72 anos, o Sr. Fernando da Silva Deamo. Ele deixa a irmã Maria Alice De Amo Arantes e irmão Francisco De Amo. Seu corpo foi velado nesta quinta (14) no Velório Municipal e sepultado na manhã no mesmo dia, às 10h, no Cemitério Municipal.

Artista plástico, dono de um talento natural e único deixa um acervo de inúmeras obras em Museus, universidades, além de acervos particulares.

Uma das obras do artista se encontra na residência do casal João e Maria Celeste Abbas (Foto acervo familiar)

NANDO (1965) – Detalhe da assinatura de Fernando Deamo (Foto Maria Celeste Abbas)

Trajetória artística

Conhecido nacionalmente recebeu prêmios de desenho no Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba em 1969; na XI Bienal Internacional de São Paulo; prêmio Itamarati 1971, prêmio de 2º lugar de Pintura de Salão; prêmio conjuntos de trabalhos no Salão Paulista Modelo de Arte de São Paulo (MASP) de 1968.

Exposições

Deamo participou de exposições individuais em Votuporanga, Ribeirão Preto, São Paulo, Itapira, Ouro Preto, entre outras cidades.

Foi catalogado como um dos melhores artistas em Milão (Itália) em 1980 (RIMECO); participou da exposição na comemoração dos 50 anos dos Direitos humanos do Brasil em 1998; da exposição no mapeamento cultural de São Paulo em 1999, representando a cidade de Itapira. Existem obras suas expostas no IPQ da USP, no Museu de Ribeirão Preto e nos acervos da Fundação Espirita Américo Bairral de Itapira (SP), no Circulo Italiano de Itapira.

Uma das obras de Fernando Deamo, que retrata barcos no mar (foto) se encontra na residência do casal votuporanguense João e Maria Celeste Abbas. O quadro foi comprado em 1965 quando o artista foi fazer umas fotos na residência do casal. Eles lembram que Deamo disse que naquela época havia passado por uma mudança em seu estilo artístico.

Fotos acervo familiar de Junior e Silvana Casela