Férias no Foz do Marinheiro une natureza e conforto para a família

Eco Resort é petfriendly e oferece estadia com pensão completa e todas recreações inclusas.

O verão está chegando e em breve, as férias tão aguardadas pelas crianças. O Foz do Marinheiro se torna uma opção única no interior paulista com todo o conforto de um Eco Resort, além de muita natureza, gastronomia afetiva e toda diversão esperada pelos pequenos.

“Nossa expectativa quanto ao final de ano está muito boa. Temos em aberto nossa agenda de dezembro e janeiro, que com certeza será uma ótima pedida para as férias, pois muitas famílias têm dado preferência ao interior “, diz Valéria Foz, proprietária do Eco Resort Foz do Marinheiro.

No hotel, há os encantos do rio de água doce, a pesca esportiva, a fazendinha que traz o contato com os animais, além da floresta para trilhas ecológicas. “Incentivamos este contato com a natureza por meio dos animais, explicando todas as fases de reprodução, principalmente dos que fazem parte da fazenda, incluindo até a oportunidade da criança e também dos adultos em tirar e tomar o leite direto do curral. Nossos circuitos radicais também são divididos entre os pequenos e os grandes, para que todos possam curtir uma descida de tirolesa com segurança e sempre supervisionados pela equipe de recreação”, completa Valéria Foz.

O hotel é petfriendly o que significa que as famílias podem trazer seus animais queridos para passar dias de férias no Foz do Marinheiro. “Nossa meta é receber cada vez mais pets, pois aqui temos muito espaço para que possam brincar e se aventurar. Somos muito preocupados com o bem-estar deles e quando chegam, um kit presente os espera no apartamento. É um prazer poder recebê-los e ver a diversão de toda família quando estão aqui”, relata Valéria Foz.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo