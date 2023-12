Férias Escolares: Neoenergia Elektro reforça dicas para evitar acidentes domésticos 

Empinar pipa longe da rede elétrica, uma das várias orientações para o período de férias escolares.

Ao longo dos meses de dezembro e janeiro, muitas crianças e adolescentes vão permanecer um tempo maior em casa. E o ambiente doméstico oferece riscos no uso de energia elétrica. Para prevenir acidentes durante o período que deve ser de diversão, a Neoenergia Elektro separou algumas orientações importantes.

Equipamentos eletroeletrônicos, como videogames e computadores, devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário, pode provocar o choque elétrico. O cuidado com o uso de tablets e smartphones, deve ser maior, especialmente, quando as baterias estiverem sendo carregadas nas tomadas. Não é recomendado que as crianças utilizem esses aparelhos (para jogar ou trocar mensagens) durante o carregamento.

As crianças devem ficar longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. No caso de tomadas, o ideal é utilizar protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, um risco potencializado pela curiosidade natural das crianças. Em ambientes internos e áreas livres de condomínios, as pessoas devem ficar distantes de quadros de energia e subestações internas (mais conhecidas como casas de força). Só os responsáveis pela manutenção das instalações elétricas dos prédios e condomínios, ou seja, profissionais qualificados, podem ter acesso a essas áreas. A recomendação é válida também para imóveis que possuem geradores de energia elétrica.

Alerta de cuidados com pipas

Outro alerta importante da Neoenergia Elektro são os cuidados com as pipas, uma das brincadeiras mais comuns nas férias escolares. Soltar pipas em áreas inadequadas pode causar sérios riscos à saúde, inclusive levando à morte por meio de descarga elétrica. A brincadeira deve ser em lugares abertos e sem rede elétrica por perto, como parques, praias, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente.

O perigo de empinar pipa em lugares indevidos se dá quando a linha enrosca em postes, transformadores e nos cabos elétricos, podendo provocar curtos-circuitos e causar a interrupção do fornecimento de energia. Jamais tente retirar uma pipa presa na rede elétrica. Outro perigo são as linhas com cerol que podem danificar os fios, além de oferecer riscos à população, principalmente os motociclistas.

Em caso de acidentes envolvendo energia elétrica dentro de casa, desligue o disjuntor elétrico ou a chave geral e providencie socorro ligando para o Corpo de Bombeiros e Samu. Não tente resgatar a vítima sem ter a certeza de que a fonte alimentadora da energia está desligada. Ocorrências com a rede de distribuição de energia devem ser comunicadas imediatamente a concessionária pelo 0800 701 01 02.