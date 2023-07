Férias e festa julina no Eco Resort Foz do Marinheiro

Mês de julho está com uma programação imperdível para adultos e crianças no hotel.

O mês de julho é conhecido pelas férias escolares e muitas famílias procuram por um lugar onde as crianças possam aproveitar estes dias. Foz do Marinheiro é um espaço ideal para uma viagem que proporciona conexão com a natureza e conta com atividades diárias com a equipe de recreação.

“Proporcionamos este contato com a natureza por meio das atividades de caminhadas pelas trilhas ecológicas, ao ar livre e em contato com os animais, principalmente dos que fazem parte da fazenda, incluindo até a oportunidade das crianças e dos adultos em tirar e tomar o leite direto no curral. Nossa equipe de lazer e recreação mantém uma programação voltada para crianças e adultos como um dos nossos principais atrativos que é o circuito de aventura com arvorimo, tirolesa e escalada, atividades no rio, e muito mais”, diz a diretora do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

As atividades do hotel incluem: circuito de aventura com paredão de escalada, arvorismo e tirolesa; piscina social e de biribol; fazendinha; pesque e solte na lagoa; caiaque e stand up padle no rio marinheiro; playground; passeios de trentor; passeios de charrete e de cavalo; trilha ecológica; o restaurante com gastronomia afetiva da fazenda; bares e muito mais.

Arraiá do Foz

Para aproveitar o clima junino que se estende para este mês, o hotel está preparando mais uma edição do Arraiá do Foz, que será no dia 15 de julho. Teremos show ao vivo com as duplas Cleber & Jane e Thomaz & Rafael. Além disso, está incluso: comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico e muita diversão!

“Para os hóspedes a festa faz parte da diária, mas não se esqueçam, também receberemos visitantes. Uma das novidades deste mês será nossa barraca com produtos do Mercado do Foz (pães artesanais, roscas e doces – todos produzidos pela cozinha do hotel) além de pastéis, hot dog, pamonha, entre outros itens para vendas na hora. Esperamos por você e sua família para uma noite incrível com muita animação”, completa Valéria Foz.