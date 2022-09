Feriado: veja o que abre e fecha neste 7 de Setembro em Votuporanga 

Comércio em geral estará fechado, porém, os supermercados atendem em horário especial; confira.

Comemorado em 7 de setembro, o dia da Independência do Brasil é feriado nacional. Em Votuporanga/SP, o comércio em geral estará fechado, exceto os supermercados que atendem em horário especial. Alguns serviços públicos também terão funcionamento alterado.

Um levantamento do Diário, aponta que entre as redes de supermercados que atendem na cidade, o Proença atende das 7h30 às 18h; o Santa Cruz, das 7h às 12h30; o Porecatu, das 7h às 19h; o Muffato, das 8h às 20h e o Amigão recepcionará os clientes das 7h às 20h.

Todavia, quem não for atendido pelo comércio local nesta quarta, poderá aproveitar o sábado (10.set), que tradicionalmente, por ser o segundo sábado do mês, terá lojas abertas até às 18h.

Serviços

A varrição de ruas será interrompida somente nesta quarta-feira, retornando normalmente na quinta-feira (8).

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado nesta quarta, voltando a funcionar na quinta-feira (8), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.

O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante o feriado, das 7h às 19h. A Casa do Bosque está localizada na Avenida Vale do Sol, 5024 – bairro Vale do Sol.

Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos recicláveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Ecotudos: os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h. Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário.

Saev Ambiental: o atendimento presencial na Rua Pernambuco não funcionará, porém, o serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende pelo 0800-7701950 A ligação é gratuita.

Saúde

Os serviços públicos considerados de emergência e urgência funcionarão normalmente como, por exemplo o Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano Pozzobon” e a UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) “Dr. Diorandi Figueira da Costa”.

Parque da Cultura

Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas. As demais dependências administradas pela Secretaria da Cultura e Turismo, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito) e o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, que inclui os espaços da Biblioteca “Castro Alves” e do Museu “Edward Coruripe Costa”, permanecerão fechados.