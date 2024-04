Feriado – Mega anuncia motociata em homenagem a Ayrton Senna para 1° de Maio em Votuporanga 

Evento será realizado com ajuda de parceiros e dos motoclubes com saída às 9h do Autoposto Patriota, na rua Amazonas, esquina com a Acre

A passagem dos 30 anos da morte de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, o piloto de Fórmula 1 e tricampeão mundial Ayrton Senna da Silva e as comemorações pelo Dia do Trabalho e a prometem mobilizar famílias e centenas de motociclistas da cidade e da região para uma motociata especial no feriado da próxima quarta-feira, dia 1°. O evento é organizado pelo empreendedor Dalbert Mega, com apoio de empresas parceiras e dos motoclubes da região como forma de resgatar valores importantes como o amor à pátria e o respeito à bandeira nacional, sempre exaltados em cada vitória da carreira brilhante de Senna, bem como proporcionar lazer e diversão para famílias e públicos de todas as idades.

“As motociatas se popularizaram, principalmente pela realização daquelas que tiveram a participação do nosso estimado ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma grande confraternização, uma cultura forte na região que será realizada em Votuporanga como forma de resgatar valores e exemplos que nossos amigos, os parceiros, a comunidade e eu achamos importantes. A pátria, nossa cidade, nossas famílias, bons feitos como o de Ayrton Senna e o trabalho honesto”, explica Mega.

A participação é gratuita, mas a organização estará arrecadando qualquer tipo de alimentos para a destinação solidária. A concentração dos motociclistas e públicos participantes será a partir das 8h no Autoposto Patriota, localizado na rua Amazonas, no cruzamento com a rua Acre.

A saída está programada para ocorrer às 9h, e o percurso inclui o Parque da Cultura e as principais ruas de Votuporanga, com chegada também prevista para o pátio do Autoposto Patriota. “Será, se Deus permitir, uma manhã de muitas alegrias e de fortalecimento de amizades. Todos poderão participar.”

*Morte de um herói brasileiro*

Ayrton Senna da Silva morreu, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994, num fim de semana marcado por acidentes na Fórmula-1. O piloto austríaco Roland Ratzenberger falecera durante os treinos da véspera. E, antes disso, o brasileiro Rubens Barrichello sofrera um acidente na curva Tamburello, mesmo local no qual Senna, a 300 quilômetros por hora, por conta de problemas mecânicos, saiu da pista e bateu violentamente contra um muro.

Senna iniciou sua carreira aos 13 anos, competindo nas provas de kart. Foi campeão sul-americano e brasileiro. Em 1981, ingressou na Fórmula Ford, onde também acumulou títulos, e, em 1983, foi campeão de Fórmula-3. No ano seguinte, com 24 anos, começou a competir na Fórmula-1. Em dez anos, foram 41 vitórias e três campeonatos mundiais – 1988, 1990 e 1991 –, todos pela McLaren. A temporada de 1994 era a primeira que piloto disputava pela equipe Williams.