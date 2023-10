Feriado de Nossa Senhora Aparecida: Catedral celebra o Dia da Padroeira; confira o que abre e o que fecha em Votuporanga 

As celebrações iniciarão às 9h com a Missa pelas Crianças que também celebram o seu dia nesta data. Horários de funcionamento de alguns serviços serão alterados de quinta-feira (12) a domingo (15).

Esta quinta-feira, 12 de outubro, é um dia especial para os fiéis devotos da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que também é de Votuporanga/SP. Para celebrar essa data a Diocese local realiza as festividades, com reflexões sobre o tema “Maria, ensina-nos que vocação é graça e missão”.

Nesta quinta-feira, as celebrações iniciarão às 9h com a Missa pelas Crianças que também celebram o seu dia nesta data. Ao meio-dia será realizada a Santa Missa e Consagração Solene à Nossa Senhora Aparecida, na qual os fiéis poderão consagrar suas vidas à Maria. Ao final do dia, às 18h30 será realizada a Procissão Solene pelas ruas centrais de Votuporanga seguida da Santa Missa às 19h.

A Tradicional Quermesse será realizada nos sábados 7, 14 e 21 de outubro, a partir das 20h no Centro de Eventos da Catedral.

De acordo com a Catedral, para doações e informações basta entrar em contato com a secretaria paroquial, localizada na Rua São Paulo, nº 3577, ou pelo telefone (17) 3421-6245 ou (17) 98114-4841 ou pelo PIX: 26.803.548/0002-44

O que abre e o que fecha em Votuporanga

O Feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta quinta-feira vai alterar os horários de funcionamento de alguns serviços públicos em Votuporanga, por exemplo, não haverá expediente da administração pública direta e indireta neste dia e também na sexta-feira (13), ponto facultativo. O expediente administrativo retornará na segunda-feira (16), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Com relação aos serviços da Saev Ambiental, nesta quinta-feira, o Serviço de plantão 24 horas é pelo 0800-770-1950; Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas não será realizado; Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente; e Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.

Já na sexta-feira, o Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas realizado normalmente; Coleta de lixo normal (orgânico) realizada normalmente; e Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.

No sábado, o Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas realizado normalmente; Coleta de lixo normal (orgânico) realizada normalmente; e Coleta seletiva de lixo não será realizada.

Assim como no domingo (15), o Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas não será realizado; Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada; e Coleta seletiva de lixo não será realizada.

Comércio

Naturalmente as lojas do comércio local estarão fechadas no feriado, no entanto, retorna as atividades na sexta-feira, tendo em vista que o sábado (14) é o segundo do mês e por isso terá atendimento estendido até às 18h. A regra não se aplica aos supermercados, pois atendem em horários especiais durante o feriado, por exemplo: Santa Cruz estará aberto das 7h às 12h30; Porecatu das 7h às 19h; já o Proença das 7h30 às 18h, assim como o Muffato que estará de portas abertas.