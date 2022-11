Feriado de Finados: saiba o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Alguns serviços municipais terão os horários de funcionamento alterados.

Nesta quarta-feira (2.nov), feriado de Finados, alguns serviços municipais de Votuporanga/SP terão os horários de funcionamento alterados. Tradicionalmente, em decorrência da data religiosa dedicada a orações e homenagens aos familiares e amigos falecidos, o comércio estará fechado, porém, os supermercados atendem em horários especiais, por exemplo: Supermercados Santa Cruz: 7h às 12h30; Porecatu: 7h às 19h; Amigão: 7h às 20h; Proença: 7h30 às 13h, e Muffato: 8h às 20h.

No serviço público, o atendimento no Paço Municipal está suspenso nesta quarta-feira. Na área da Saúde, os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente com a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Saev Ambiental mantém o serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950. O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol, estará aberto para visitação, das 7h às 19h; e o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” estará fechado no feriado.

A coleta de lixo comum noturna será antecipada para às 15h; a coleta seletiva e a varrição de ruas não serão realizadas no feriado. As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

O Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, também não terá expediente nesta quarta-feira, no entanto, independente do funcionamento do Centro de Cultura e Turismo, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Serviços de bancos, agências dos Correios e Poupatempo estarão fechados.