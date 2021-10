Feriado de Finados deve ter tempo ameno e chuvoso em Votuporanga 

Temperatura fica entre 18ºC e 28ºC no dia 2 com 90% de possibilidade de chuva.

O feriado prolongado de Finados, deve ter registro de chuva em grande parte do país e em todas as regiões, segundo a previsão do Climatempo. Em Votuporanga/SP, a terça-feira (2) tem previsão de 90% de chuva e a temperatura fica entre 18ºC e máxima de 28ºC.

Neste sábado (30), os termômetros devem oscilar entre 20ºC e máxima de 32ºC, com 5% de possibilidade de chuva.

No domingo (31), a temperatura varia entre 22ºC e máxima de 32ºC, porém, a previsão de chuva sobe para os 90%.

Já na segunda-feira (1º), a mínima deve ser de 16ºC e máxima de 31ºC, com 5% de possibilidade de chuva.

Ainda segundo o Climatempo, em toda região Sudeste, no Estado de São Paulo, o feriado começa com pouca chuva, mas o risco de temporal retorna principalmente no interior paulista no fim de semana.