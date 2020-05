Feriado antecipado de “9 de julho” para segunda-feira é aprovado na Alesp

Todas as cidades do Estado de São Paulo deverão seguir.

Agora é oficial. A próxima segunda-feira, 25 de maio de 2020, vai ser feriado em todo o Estado de São Paulo. A definição foi concluída após mais de 12 horas de discussão entre os deputados estaduais.

A Alesp – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na madrugada desta sexta-feira, 22 de maio de 2020, o Projeto de Lei n° 351/2020, de autoria do governador João Doria, que antecipa para segunda o feriado de “9 de Julho” (Revolução Constitucionalista de 1932). A discussão teve início às 14h30 da quinta, 21.

Ao todo, foram 47 votos sim e cinco não, totalizando 52 parlamentares que votaram na matéria.

Com o Projeto de Lei n° 351/2020, que antecipa o feriado civil de 9 de julho para a próxima segunda-feira, o governador pretende aumentar o índice de isolamento social. Desta forma, o objetivo é reduzir a proliferação do novo coronavírus e as mortes pela Covid-19.

Até o momento, não há vacinas contra o novo coronavírus, causador da doença, nem remédios que sejam consenso entre os médicos, sequer a hidroxicloroquina.

O isolamento social no Estado de São Paulo tem ficado abaixo dos 50%, de acordo com o sistema de monitoramento por celulares, enquanto que o Comitê de Combate à Covid-19, formado por especialistas, considera como aceitáveis índices superiores a 55% e, ideias, acima de 70%.

O feriado antecipado deve ser seguido pelos 645 municípios paulistas por ser uma lei estadual. maio).