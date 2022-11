Feriado adia a sessão da Câmara para próxima quarta-feira 

Além dos projetos pautados na ordem do dia, sessão ocorre na véspera da audiência pública em que será discutido do orçamento municipal para 2023 de R$ 581 milhões.

A 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, que seria realizada na próxima segunda-feira (14.nov), véspera do feriado de Proclamação da República, será excepcionalmente realizada na quarta-feira (16), a partir das 18h.

Em pauta na ordem do dia, projetos como o que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo de SP, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo). Outro que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cessão de uso com a Fazenda do Estado, de imóvel onde está instalado o 16º BPM/I da 3ª CIA da Polícia Militar. Além destes, um que aumenta em 5% a margem consignável para descontos e consignações não obrigatórias, da remuneração dos servidores públicos municipais.

Entretanto, sessão ocorre na véspera da audiência pública em que vereadores e comunidade discutirá a proposta orçamentária que tramita na Câmara, do orçamento de Votuporanga para o exercício de 2023 que será de R$ 581.295.000,00 (quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa e cinco mil) para as mais diversas pastas do governo municipal, Saev Ambiental e Câmara de Vereadores. O encontro está marcado para às 17h, na próxima quinta-feira (17), no Palácio 8 de Agosto.