Feliz Ano Novo: Prefeitura celebra data do calendário Chinês com evento gratuito

Parceria é entre Secretaria da Cultura e Turismo e Escola de Kung Fu Punhos Unidos; programação ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro.

Para celebrar a chegada do Ano Novo Chinês, que inicia nesta terça-feira (1º.fev) e será demarcado pelo Ano do Tigre da Água, a Secretaria da Cultura e Turismo em parceria com a Escola de Kung Fu Punhos Unidos, promoverá gratuitamente o evento “Celebração da Cultura Chinesa”, com apresentações e palestras nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro.

Na sexta-feira (4), a partir das 19h, a Escola de Kung Fu Punhos Unidos irá realizar seminário, apresentação de Kung Fu e a Dança do Leão; o cronograma também ocorrerá no sábado (5) no Parque da Cultura com início às 18h; e domingo (6), último dia do evento, a programação oferecerá uma aula aberta de Tai Chi Chuan a partir das 8h30 no Parque da Cultura.

Ano Novo Chinês e o Tigre da Água

Diferente dos ocidentais, os chineses têm sua própria celebração de Ano Novo regida pelo calendário lunar e, neste ano, começa no dia 1º de fevereiro. Cada ano é regido por um dos doze signos do zodíaco chinês e um elemento; acredita-se que cada ano carrega em si, características de ambos e esse ano será o ano do Tigre da Água.

O Tigre é um signo intenso, forte e seu ano é marcado por mudanças igualmente intensas em diversas áreas. Seu ano é cheio de oportunidade para crescimento, desenvolvimento, movimento e decisões.

Em contrapartida, o ano também será regido pelo elemento água, que representa fluidez, subjetividade e flexibilidade, o que resulta em uma combinação excelente para que 2022 seja um bom ano, com avanço e fluidez.