Felippe Cardoso rescinde contrato e se despede do Santos 

Atacante que estava emprestado a clube japonês fez apenas 11 jogos e um gol pelo Peixe.

Felippe Cardoso se despediu do Santos na última terça-feira (17.jan). O atacante de 24 anos rescindiu com o Peixe o contrato que terminaria em outubro deste ano. O jogador deixa o clube após pouco mais de quatro anos, com apenas 11 partidas e um gol marcado.

“Vestir essa camisa foi um sonho de criança realizado. Encerro esse ciclo com muita gratidão, foram poucos os momentos, mas suficientes para deixar marcado em minha carreira o peso e a emoção de jogar em um time como o Santos. Desejo o melhor para este clube tão grandioso. Deus abençoe, Peixe!”, escreveu o atacante nas redes sociais.

Felippe Cardoso chegou ao Santos em setembro de 2018 por indicação do técnico Cuca, que observou o atleta no período em que ele defendia a Ponte Preta. No entanto, o atacante sofreu com uma pubalgia ao longo de 2018 e já chegou lesionado no Peixe.

Naquele ano foram apenas quatro jogos pelo time, sendo três como titular, e um gol, marcado na vitória do Atlético-MG por 3 a 2.

Na temporada seguinte, com a saída de Cuca e a chegada de Jorge Sampaoli, o atacante teve oportunidades somente no início do Campeonato Paulista, além de entrar em campo no empate contra o River Plate (URU) em 1 a 1, que eliminou o Peixe ainda na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Foram sete partidas no total e nenhum gol feito. A partir daí, Felippe Cardoso passou a ser emprestado pelo Santos. Em junho de 2019, ele foi cedido ao Ceará, onde disputou 18 partidas e marcou dois gols.

No ano seguinte, o atacante foi emprestado ao Fluminense, então comandado por Odair Hellmann, que hoje dirige o Peixe. Em uma das melhores temporadas da carreira, Felippe Cardoso disputou 27 partidas e marcou três gols pelo Tricolor. Ao fim do Campeonato Brasileiro foi devolvido ao Santos. Só que o clube estava proibido de registrar novos atletas devido a uma punição da Fifa.

Sem poder atuar no Santos, o jogador foi cedido novamente. Desta vez, ao Vegalta Sendai, do Japão. Ele defendeu o clube asiático de 2021 a 2022. Foram 44 partidas e quatro gols em dois anos.

*Com informações do ge