Felipe Anderson não preocupa Palmeiras para a Libertadores após sofrer trauma no olho 

Meia-atacante foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, assim como Mayke, que sente dores na panturrilha e vai ser avaliado diariamente.

Felipe Anderson não foi a campo na manhã desta sexta-feira, quando o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol. O meia-atacante sofreu um trauma no olho na partida contra o Flamengo, mas não preocupa para as oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Ele foi substituído no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, quarta, no Allianz Parque. O resultado foi insuficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O camisa 9 ainda tentou permanecer na partida depois de sofrer o trauma, mas ficou com dificuldades para enxergar e não teve condições. Gabriel Menino o substituiu.

Ainda que fique fora da partida deste domingo, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é de que ele esteja à disposição para o encontro de quarta com o Botafogo, pela ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Mayke, que também saiu no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, tem dores na panturrilha direita. O Palmeiras vai realizar um cronograma individual com o lateral-direito e o avaliar dia a dia antes de liberá-lo para voltar a campo. Ele já tinha ficado fora da partida contra o Internacional por dores musculares.

Estêvão, desfalque nas últimas duas semanas por um entorse no tornozelo esquerdo, avançou em sua recuperação e foi a campo. O garoto pode ser novidade para o duelo com o Botafogo.

Para este domingo, Abel Ferreira contará com a volta de Maurício, que não pôde disputar a Copa do Brasil, pois já tinha jogado pelo Internacional.

O time realizará uma última atividade neste sábado, na Academia de Futebol, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro/RJ. O duelo com o Flamengo está marcado para as 16h, no Maracanã, pelo Brasileiro.

