Feira do Intercâmbio STB neste mês em Rio Preto

Procura por cursos de idiomas cresce 32% na região; Busca por programas de Ensino Médio no exterior aumenta em 34%; Programa de Au Pair nos EUA registra alta de 75%

Com o objetivo de reunir em um só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior, o Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, promove a Feira do Intercâmbio STB. O evento acontece presencialmente no dia 16 de agosto em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e vai oferecer descontos de até 40% para quem quer estudar fora do país. As inscrições já podem ser feitas no site do evento.

Estarão presentes instituições internacionais como Douglas College, Bond University, ILAC e Kaplan, que trarão informações sobre programas de trabalhos nos Estados Unidos, graduação e pós-graduação fora do Brasil, extensão universitária, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário. Especialistas também estarão à disposição para tirar dúvidas sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas, ensino médio no exterior (high school) e Au Pair nos EUA.

Durante o evento, os participantes também poderão contar com uma palestra gratuita, promovida pela Kaplan, sobre os programas de intercâmbio voltados para estudantes com mais de 30 anos.

Dados do STB mostram que na região durante o 1º semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2022, houve um crescimento de 32% na procura por programas de curso de idiomas, aumento de 34% na demanda por high school (ensino médio fora do país) e avanço de 75% na busca pelo programa de Au Pair nos EUA.

“Com a Feira do Intercâmbio STB, queremos oferecer aos estudantes o que há de melhor no mercado de educação internacional, reunindo em um só lugar as melhores instituições que vão compartilhar o que é preciso para fazer um intercâmbio. O evento é voltado para todos os públicos, desde estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado que desejam se aperfeiçoar na carreira ou até mesmo mudar de profissão”, diz Rui Pimenta, diretor de vendas do STB.

SERVIÇO

Feira: Feira do Intercâmbio STB

Data: 16 de agosto

Horário: Das 15h às 20h

Local: Av. Anísio Haddad, 6900 – Sala 2 – Jardim Aclimação, São José do Rio Preto – SP

Inscrição: https://conteudo.stb.com.br/evento-feira-de-intercambio-sao-jose-do-rio-preto?utm_source=jornal&utm_medium=referral&utm_campaign=evento-geral-jornal-leads_bofu-feira-do-intercambio