Feira de Artesanato deste mês entra no clima de arraiá

Evento será neste sábado, na Concha Acústica, das 9h às 16h.

Quem não conferiu a Feira de Artesanato do mês passado, vai poder conferir a edição de junho e quem esteve presente, já pode anotar na agenda e ir novamente neste sábado (10.jun), na Concha Acústica, das 9h às 16h.

O evento, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com um grupo de artesãos locais, promove a divulgação desses artistas que expõem seus mais variados tipos de trabalho e alimentação artesanais ampliando as oportunidades no setor cultural e turístico do município. A feira é realizada todo segundo sábado do mês, aproveitando a movimentação da região central através da abertura do comércio atendendo até às 18h.

Destacando a importância do projeto, Janaina Silva, secretária da pasta municipal convida a todos a prestigiarem. “Assim como no mês passado, que comemoramos o Dia das Mães, agora em junho a oportunidade é em dose dupla porque temos o Dia dos Namorados e também é um mês junino, repleto de comidas e trajes bem característicos dessa época. Então convido a todos a entrarem nesse clima festivo, romântico e tradicional a conferirem e degustarem uma boa culinária artesanal.”