Fehidro aprova projeto da Saev Ambiental para execução de obras antienchentes na Avenida da Saudade

Serviço prevê melhorias nas galerias de águas pluviais em trechos da Avenida da Saudade e nas Ruas João Demétrio e Nivaldo Hernandes, beneficiando toda a população do bairro Parque Friozi.

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) liberou na última terça-feira (29) o recurso que permitirá a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental a execução de obras antienchentes nas proximidades da Avenida da Saudade. O serviço prevê melhorias nas galerias de águas pluviais em trechos da Avenida da Saudade e nas Ruas João Demétrio e Nivaldo Hernandes, beneficiando toda a população do bairro Parque Friozi. Ao todo serão investidos R$ 1.061.377,30.

O projeto deverá evitar problemas urbanos garantindo total eficiência do sistema de drenagem nas galerias pluviais, como os alagamentos, bastante frequentes naquela região da cidade, assim como escoar as águas das chuvas para um local mais apropriado para conter os processos de erosão, explica o responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira. “Já existe uma rede de galerias no local. No entanto, o seu funcionamento não é completamente eficaz, tornando necessária a execução dessas melhorias em trechos específicos, mais precisamente na extensão de oito quadras, em uma região com 19 microbacias. Todas essas benfeitorias estão contempladas no projeto de obras antienchentes”.

A Saev Ambiental é responsável pela execução de toda a obra. Antônio Alberto Casali, superintendente da Autarquia explica que dos mais de R$ 1 milhão a serem investidos na estrutura, a Saev aplicará uma contrapartida de R$ 106.136,73, o que corresponde a 10% do valor total. Com isso, o Governo do Estado arcará om R$ 955.230,57. “Essa é uma obra aguardada há muitos anos e que resolverá os problemas de enchentes enfrentadas pelos moradores das proximidades da Avenida da Saudade. Por meio da aprovação desse convênio com o Estado conseguimos encontrar uma solução, dentro dos escopos financeiro e ambiental necessários. É uma obra marcante e que conseguimos priorizar dentro de nossas necessidades”, afirma Casali.

O prefeito Jorge Seba destaca que, “com isso, mesmo em situações extremas, com fortes chuvas e de grande volume, não haverá mais o risco de enchentes naquela região da cidade, porque vamos ampliar a rede de drenagem, que era insuficiente. Iniciaremos mais essa importante obra e muitas outras estão em andamento”.

A próxima etapa para o início das operações é a abertura do processo licitatório, o que deve ocorrer nos próximos meses.

Fehidro

O Fehidro é Fundo Estadual que tem por objetivo financiar programas e ações na área de recursos hídricos, de modo a promover a melhoria e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias hidrográficas.