Fefecê perde de virada para o Grêmio São-Carlense 

Derrota por 3 a 1, em São Carlos/SP, custou ao Fernandópolis a tranquilidade da permanência na zona de classificação.

O Fernandópolis saiu na frente, mas não segurou a pressão do Grêmio São-Carlense, no Estádio do Luisão, em São Carlos/SP, nesta quarta-feira (5.jul), pela segunda rodada da segunda fase da bezinha, a Segunda Divisão Paulista, e perdeu por 3 a 1.

Com a bola rolando, Junio abriu para o Fefecê, enquanto Paulo Victor, Zé Vitor e Kriguer garantiram a vitória dos donos da casa. O resultando elevou o Grêmio São-Carlense para ponta do grupo 12 com quatro pontos, seguido por Jabaquara com três, Fernandópolis também por três e Rio Branco com um.

Próximo compromisso

O Fefecê volta a campo no próximo sábado, às 15h, no Estádio Claudio Rodante, em Fernandópolis/SP, contra o Rio Branco.