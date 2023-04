Fefecê estreia com empate na ‘bezinha’ 

Equipe de Fernandópolis recebeu o Tupã no Estádio Cláudio Rodante.

O Fernandópolis estreou com empate por 0 a 0, contra o Tupã, na Segunda Divisão Paulista de 2023, a popular “bezinha”, na tarde do último sábado (22.abr), no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP.

O resultado que é considerado um tropeço, exatamente pelo mando de campo, manteve a Águia na vice-liderança do Grupo 1, com 1 ponto conquistado, assim como: Santacruzense, Tanabi e o Tupã. A chave é liderada pelo Vocem, enquanto o Penapolense é o lanterna.

Por falar no clube de Penápolis/SP, o Fefecê volta a campo pela segunda rodada no próximo domingo (30), às 10h, no Estádio Tenente Carriço – conhecido por “Tenentão”.