Fefecê é goleado pelo Tanabi na estreia da Bezinha 

Após a derrota em casa por 4 a 0 o time de Fernandópolis está na lanterna do Grupo 1.

O Fernandópolis foi goleado pelo Tanabi por 4 a 0 na estreia do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 Sicredi, na manhã do último domingo (21.abr), no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP.

Diante de um público de 42 pagantes, os destaques da partida foram Carlos Bagé que marcou duas vezes, e Diogo, ainda na primeira etapa; além de Lucas Santana que no segundo tempo deu números finais a partida.

O resultado e a atuação do Fefecê, que teve dificuldades até para completar o banco de reservas para a partida, provocaram reações nos torcedores, inflamados ainda mais com a ascensão do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) à Série A2 de 2025 alcançada um dia antes.

A goleada coloca o Tanabi ao lado da Inter de Bebedouro na liderança do Grupo 1, ambos com três pontos. O rival venceu o Olímpia na estreia. Enquanto isso, o Fefecê aparece na lanterna da chave.

O próximo desafio da Águia será contra a Associação Esportiva Araçatuba, em duelo marcado para o próximo sábado (27), às 15h, no Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba/SP.

Primeira fase do Paulistão sub-23

Nesta primeira fase da Bezinha, os 17 times estão divididos em três grupos, onde se enfrentam em turno e returno. Os quatro primeiros de cada chave, avançam para a segunda fase, que terá o mesmo molde, agora com 12 times. Os dois primeiros seguem para às quartas de final, além dos dois melhores terceiros. O restante do mata-mata é disputado em partidas de ida e volta.