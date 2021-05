Federação muda regra, e saltadores brasileiros perdem vagas já garantidas para Tóquio

– A Fina deu uma nova interpretação a regra de classificação durante a seletiva em Tóquio informando que teve que fazer isso porque o número de atletas classificados pelo critério sempre utilizado estourou o máximo permitido pelo COI. Agora estão querendo considerar classificados os finalistas. Antes eram os semifinalistas do pré-olímpico. A CBDA vai recorrer e estamos esperando receber a comunicação deles para avaliar o que fazer – disse Jorge Bichara, diretor de esportes do COB.

A CBDA não detalhou as ações que está tomando para defender as vagas conquistadas pelos brasileiros.

A Copa do Mundo foi realizada entre 1º e 5 de maio, em Tóquio. Muitos saltadores previamente classificados pelo Mundial de 2019 optaram por não participar da competição por precaução devido à pandemia do coronavírus. Isso acabou resultando no número maior do que esperado pela Fina de saltadores classificados para as Olimpíadas pela Copa do Mundo.

*Com informações do globoesporte