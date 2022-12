Fechado! Atlético-GO concretiza venda de Wellington Rato para o São Paulo por R$ 5 milhões 

Meia-atacante que chegou ao Dragão por R$ 10 mil assinará por três anos com o Tricolor.

Atlético-GO e São Paulo bateram o martelo: Wellington Rato assinará contrato de três anos com o Tricolor, que pagará ao Dragão R$ 5 milhões por 80% dos direitos econômicos do meia-atacante de 30 anos.

A negociação foi concluída e confirmada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O São Paulo irá pagar parte do valor à vista e o restante em quatro parcelas. Rato não se reapresentou com o elenco na terça-feira e segue para a capital paulista para realizar exames médicos no novo clube.

Para contratar o jogador, o São Paulo teve a concorrência de vários clubes, dentre eles Cruzeiro, Vasco, Al-Batin, da Arábia Saudita, e Fortaleza, que foi o que mais se aproximou de levar Rato antes do Tricolor.

A proposta inicial do São Paulo era de R$ 4 milhões por 70% dos direitos econômicos de Wellington Rato. O Fortaleza oferecia R$ 5,5 milhões por 100%, mas se retirou da negociação na noite de segunda-feira.

Na terça, Atlético-GO e São Paulo chegaram ao consenso: R$ 5 milhões, com o Dragão permanecendo com 20% dos direitos econômicos. Pesou também a vontade de Rato em defender o São Paulo.

Chegada ao Dragão por R$ 10 mil

Se agora Wellington Rato sai por R$ 5 milhões, em 2020 o meia-atacante chegou ao Atlético-GO por um valor bem mais modesto: R$ 10 mil. Essa foi a quantia da multa rescisória paga pelo Dragão para tirar Rato do Ferroviário-CE após ele se destacar na Série C.

Com a camisa do Atlético-GO, Rato disputou exatos 100 jogos e marcou 21 gols. Em 2022, foram 15 em 70 partidas, sendo o artilheiro da equipe na temporada. Em 2021, o jogador teve passagem pelo V-Varen Nagasaki, do Japão. O empréstimo rendeu 250 mil dólares ao Dragão.

Em termos de título, Wellington Rato se despede do Dragão tendo conquistado duas vezes o Campeonato Goiano (2020 e 2022). Porém, ele acabou sendo rebaixado com o clube na Série A de 2022.