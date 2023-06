Febre maculosa: Votuporanga não tem casos 

A morte de quatro pessoas no Estado de São Paulo, nos últimos dias, chamou a atenção para os riscos da doença transmitida pelo carrapato-estrela.

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, fez um alerta nesta quarta-feira (14.jun) para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio à 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, procurem atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região.

Quatro pessoas que estiveram em uma festa realizada na fazenda morreram após contrair a doença.

Em 2023, o Brasil registra 53 casos e oito mortes por febre maculosa. A Região Sudeste é a que concentra a maioria dos registros, com 25, sendo oito no Espírito Santo, sete em São Paulo, seis no Rio de Janeiro e quatro em Minas Gerais. Na sequência, aparece a Região Sul, com 17 casos, todos em Santa Catarina. O Estado catarinense teve, ainda, 39 casos e dois óbitos em 2022. Na soma do ano passado, foram registrados 190 casos da doença no Brasil.

Em Votuporanga, segundo a Prefeitura, não há registro de casos ou óbitos pela doença: “Os casos suspeitos são notificados e monitorados até o resultado de exames, no entanto, vale ressaltar, que Votuporanga não registrou casos suspeitos ou confirmados até o momento.”

A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia é transmitida pela picada do carrapato.

A doença pode demorar até duas semanas para se manifestar após o contato inicial. Conforme o Ministério da Saúde, os principais sintomas da doença são: febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, e gangrena nos dedos e orelhas.

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória.

O ministério ressalta que, além dos sintomas acima, com a evolução da febre maculosa, é comum o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés.

Como é feito o tratamento?

O tratamento é realizado com antibiótico específico, segundo o Ministério da Saúde. Para isso, é necessário que se busque atendimento médico assim que surgirem os primeiros sintomas. Em alguns casos pode ser necessário internação.

A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso, levando à morte. E a recomendação para o uso do antibiótico é feita mesmo antes de sair o resultado do teste da doença.