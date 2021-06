Fazendinha é um dos atrativos do Foz do Marinheiro

Ambiente encanta não só as crianças, mas também os adultos com contato direto com os animais e natureza.

A Fazendinha do Foz do Marinheiro é um dos espaços mais encantadores e que proporciona um contato direto com os animais que vivem aqui. Os hóspedes podem acompanhar toda a rotina rural, desde tirar o leite direto da vaca e tomar, até alimentar os carneiros, com a mamadeira.

Uma das primeiras programações do dia acontece no curral. As vacas Cabrita, Bordada e Maiada são as principais atrações para que até mesmo as crianças aprendam a fazer o manuseio para tirar o leite. Os recreadores deixam à disposição café, chocolate, groselha e outros acompanhamentos para misturar no leite que sai na hora.

Os carneiros são um show à parte. Com mais de 20 animais da espécie, os filhotes são dóceis e podem ser acariciados pelos humanos, além de receberem mamadeira. Mas cuidado, eles são muito travessos e podem mastigar botões, cadarços e outros itens dos visitantes!

O responsável pelo manejo da Fazendinha Foz é o Manoel Ganha, que há mais de três anos se dedica aos animais do Hotel. “Sou muito feliz aqui, o Foz do Marinheiro me proporciona momentos muito especiais, pois trabalho com o que gosto. É prazeroso desde a hora que chego, até ir embora, estar cuidando dos bichinhos. Chega a ser emocionante também ver uma criança, de 6 anos, que nunca viu um animal e ter este contato, é muito gratificante, são momentos que guardo com muito carinho”, conta.

Oito animais fazem parte do time dos equinos. Um pônei, cavalos e éguas compõem a ‘equipe’ que passeia com os hóspedes de charrete e também na sela, para cavalgadas supervisionados pelos recreadores. A Fazendinha ainda conta com coelhos, alguns deles filhotes, que fazem a alegria das crianças com toda fofura e delicadeza. Os jabutis também possuem um espaço reservado com filhotinhos que encantam a todos.

Já na parte de aves, há galinhas que botam ovos e também as galinhas-d’angola, patos, gansos, pavão, e duas espécies de pombas: pomba leque e pomba africana.

“A Fazendinha é a menina dos olhos para mim, e eu acho que é o local que pais e filhos mais gostam. A ideia é que as crianças vejam a vida real do animal, elas alimentam, tomam o leite direto da vaca, conhecem o processo de nascimento dos pintinhos, e assim por diante. E além de tudo, os pais se emocionam muito com esta experiência incrível”, relata a proprietária do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

