Fazendeiro leva multa de mais de R$ 38 mil por degradação ambiental 

Segundo a Polícia Ambiental, fragmento florestal sofreu bosqueamento mediante pastoreio e pisoteio de gado.

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 38.360,00 a um fazendeiro, nesta quarta-feira (25), após constatar a degradação ambiental em uma área correspondente a 5,48 hectares em uma propriedade rural no bairro Córrego do Jacu, em Santa Rita d´Oeste/SP.

De acordo com informações, a equipe realizava policiamento ambiental, no decorrer da Operação “Paz e Proteção”, quando constataram à degradação em um fragmento florestal, onde houve o bosqueamento mediante pastoreio e pisoteio de gado, danificando e destruindo o sub-bosque, vegetação sucessora; contudo, o gado não estava no local no momento da fiscalização.

Diante dos fatos foi confeccionado o auto de infração ambiental.