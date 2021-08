Fazendeiro é multado em R$ 120 mil por queimada em Valentim Gentil

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, fogo atingiu um total de 69,33 hectares, de cultivo de cana-de-açúcar, pastagem e Área de Preservação Permanente.

Um fazendeiro foi multado em R$ 120.615,00 por degradação contra a flora, próximo ao córrego Araras, em Valentim Gentil/SP, nesta terça-feira (10). A infração foi constatada durante policiamento ambiental, quando a equipe visualizou um incêndio em uma propriedade rural.

De acordo com informações, após mensuração de toda área queimada com o uso de aplicativo “GPS”, foi verificado que o fogo atingiu um total de 69,33 hectares, do cultivo de cana-de-açúcar, pastagem, vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em APP (Área de Preservação Permanente) e em área comum.

Diante de tais circunstancias, foram elaborados quatro autos de infração ambiental; por fazer uso de fogo em áreas agropastoris (cana-de-açúcar e pastagem); por danificar vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração em área considerada de Preservação Permanente; por destruir 0,71 ha de demais formas de vegetação exótica em área considerada de Preservação Permanente e, por danificar 1,90 hectares de vegetação nativa em estágio inicial, mediante o emprego de fogo, em objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.