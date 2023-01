Fausto Vera treina em campo e deve voltar contra o São Paulo

Timão terá pelo menos uma mudança na escalação para o Majestoso de domingo.

Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Fausto Vera treinou em campo no Corinthians nessa sexta-feira (27.jan) e deve voltar a ser relacionado para o clássico de domingo, contra o São Paulo, às 18h30, no Morumbi. O duelo é válido pela quinta rodada do Paulistão.

O volante se machucou na estreia na temporada, no último dia 15, e desfalcou o Corinthians nas últimas três partidas.

Resta saber se ele voltará direto para o time titular ou se ficará no banco no Majestoso. O técnico Fernando Lázaro não pode contar com outros dois jogadores da posição: Maycon e Cantillo, que se machucaram na partida de terça-feira, contra o Guarani.

Se Vera não for titular, Roni é o principal cotado para ficar com a vaga.

De acordo com informações divulgadas pelo Corinthians, o técnico Fernando Lázaro organizou um treino de posse de bola em campo reduzido nessa sexta e, depois, fez uma atividade tática, com dois times se enfrentando.

Uma provável escalação alvinegra para enfrentar o São Paulo é: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

*Com informações do ge