Fausto Vera sofre trauma com entorse no tornozelo, aguarda exame e vai desfalcar o Corinthians 

Argentino foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Bragantino.

O volante Fausto Vera, do Corinthians, teve um trauma no tornozelo direito ao sofrer uma entorse nos acréscimos do primeiro tempo da partida contra o Bragantino, no último domingo (15.jan), em Bragança Paulista, pelo Paulistão.

O argentino realizou exames médicos na tarde desta segunda-feira para saber se houve alguma fratura ou lesão ligamentar. O resultado deve ser conhecido somente na terça-feira, mas já é possível adiantar que ele está fora do jogo contra o Água Santa, nesta quarta, às 19h30, na Neo Química Arena.

Vera sentiu muitas dores no local e deixou o campo com ajuda de médicos do Corinthians, sem conseguir encostar o pé no chão. Depois, ele saiu do estádio com o pé imobilizado por uma bota.

Ainda durante a partida, o argentino iniciou tratamento com gelo para diminuir o inchaço no tornozelo.

Na ausência de Vera, o técnico Fernando Lázaro pode recorrer ao colombiano Victor Cantillo – que entrou no jogo contra o Bragantino – ou recuar Du Queiroz ou Maycon e colocar um meia ou atacante. Renato Augusto, Adson e Romero são alternativas.

O Corinthians treinou na segunda e nesta terça-feira encerrou a preparação para enfrentar o Água Santa.

Uma possível escalação para essa partida é: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero ou Júnior Moraes).