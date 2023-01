Fausto Vera pode voltar ao Corinthians em clássico: “Estou com menos dor, me sinto bem” 

Argentino torceu o tornozelo direito na estreia em 2023, desfalcou o Timão em três partidas e pode ser relacionado para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi.

Desfalque nas últimas três partidas do Corinthians, o argentino Fausto Vera vive a expectativa de voltar à equipe neste domingo (29.jan), no clássico diante do São Paulo, às 18h30, no Morumbi.

Fausto Vera já não sente mais dores no tornozelo direito, que ele torceu na estreia no Paulistão, há dez dias.

Os próximos três treinos serão decisivos para definir o retorno ou não do jogador. Para ser relacionado para o Majestoso, Vera precisa primeiro voltar a treinar com o elenco sem restrições. Nessa quarta, ele ganhou folga junto dos demais jogadores.

“Estou com menos dor, me sinto bem. A equipe de fisioterapia está fazendo um grande trabalho. Fisicamente estou melhor, posso fazer todos os trabalhos, o único que falta é completar todos os treinos com bola. Espero que nesses dias eu possa me recuperar e voltar a estar à disposição,” disse o argentino, à Corinthians TV.

O possível retorno de Vera passou a ter mais importância depois da última terça, quando Maycon e Cantillo, que jogam na mesma posição dele, sentiram dores e tiveram de ser substituídos na partida contra a Inter de Limeira.

Nesta quinta-feira, após folga do elenco, o departamento médico do Corinthians irá reavaliar a dupla.

Paulinho, que poderia ser uma alternativa para a posição, segue fora. Segundo o técnico Fernando Lázaro, a previsão é de que o jogador esteja disponível na primeira ou na segunda semana de fevereiro. O veterano não joga desde maio do ano passado, quando sofreu uma grave cirurgia no joelho.

Roni, Du Queiroz e o jovem Matheus Araújo são as outras opções de volante no elenco.

*Com informações do ge