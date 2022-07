Fausto Vera explica estilo de jogo e exalta estrutura do Corinthians: “Maior clube do Brasil” 

Volante argentino diz estar bem fisicamente e apto a estrear pelo Timão.

Anunciado como 10º reforço do Corinthians para a temporada, o volante argentino Fausto Vera agradeceu o carinho recebido pela Fiel torcida nas redes sociais e exaltou a estrutura do Timão.

Em entrevista à Corinthians TV, Vera falou sobre suas características, exaltou a estrutura alvinegra e disse o que projeta para essa nova etapa da carreira.

“À toda torcida, gostaria de agradecer todo o apoio. Sei que é o maior clube do Brasil. Vou trabalhar duro, ajudar meus companheiros para conseguir bons resultados. Pessoalmente, espero seguir crescendo, dar o melhor para devolver a confiança que me deram aqui. Estou muito feliz de estar aqui”, declarou o jogador de 22 anos.

“Sou um volante central, que gosta de chegar à área e fazer gols. Quando não tenho a bola, corro e sou agressivo para recuperar e dar a algum companheiro”, explicou.

A terça-feira (26.jul) do argentino foi intensa. No dia em que foi anunciado como atleta corintiano, ele fez o primeiro treino com o elenco e já viajou para Goiânia, onde o Timão enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A primeira impressão, segundo Vera, foi bastante positiva:

“É um clube muito grande, uma estrutura muito completa, academia, centro de reabilitação, os campos de treinamento também são muito lindos. Conheci o corpo técnico, estou muito grato a eles, por teres me dado boas-vindas. Agora é tentar bom rendimento para devolver tudo isso à torcida, à comissão e aos meus companheiros.”

Revelado no Argentino Juniors, Vera tem 22 anos e acumula passagens por seleções de base.

Ele vinha atuando regularmente e, assim, tem chances de estrear pelo Timão já nesta quarta.

“Na última terça (dia 19) joguei contra o Boca, ganhamos 2 a 0. Fisicamente estou bem, venho com ritmo, se o técnico e meus companheiros necessitarem, estarei à disposição”, comentou.

O volante assinou contrato até junho de 2026. O Timão comprou 70% dos direitos econômicos dele, mas não informou o valor. Nos bastidores do clube a operação é estimada em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,7 milhões na cotação atual). Porém, na Argentina fala-se em até 8 milhões de dólares (quase R$ 43 milhões).

Contratado com o aval do técnico Vítor Pereira, o reforço chega ao Timão para disputar posição com Maycon, Du Queiroz, Cantillo, Xavier e Roni. A partir do ano que vem, Paulinho também voltará a ficar à disposição, após grave lesão no joelho.