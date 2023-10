Fausto revela pedido a Mano e vê Corinthians melhor pós-Luxa: “Perdemos meses de trabalho” 

Volante não era titular há dois meses, agradece chance ao novo treinador e alfineta Vanderlei Luxemburgo: “Não tive nenhuma oportunidade para mostrar meu jogo”

Fausto Vera está animado com o início de Mano Menezes no Corinthians. Ele ficou um mês e meio sem ser utilizado, mas conversou com o treinador para ter mais uma chance e retornou como titular no empate em 3 a 3 contra o Fluminense.

“Fazia 45 dias que eu não jogava. O que falei ao Mano é que precisava de uma oportunidade. Na verdade nem sei porque deixei de jogar por tanto tempo. Não tive nenhuma oportunidade para mostrar meu jogo. Agora treinei bem, falei com ele, que me deu uma chance”, disse o volante no Maracanã, depois do jogo pelo Brasileirão.

Fausto só jogou três dos últimos dez jogos do Corinthians sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Depois, já com Mano, ficou no banco de reservas em três partidas seguidas, mas ganhou atenção especial do treinador e voltou ao time.

Na opinião do volante, o Corinthians precisa recuperar o tempo perdido para se afastar da zona de rebaixamento e buscar objetivos maiores no Brasileirão.

“Trabalhamos a parte tática (na Data Fifa), que a gente precisava melhorar. Perdemos muitos meses de trabalho também. Agora temos que melhorar, aproveitar que o treinador está fazendo as coisas bem e estar juntos para sair desta situação, pensar na próxima vitória”, afirmou no Maracanã.

Fausto deve ser mantido como titular neste domingo, às 18h30, quando o Corinthians recebe o América-MG em casa. Mesmo que Gabriel Moscardo se recupere de uma entorse no tornozelo, Maycon precisa cumprir suspensão e abre espaço na dupla de volantes.

O Corinthians tem 32 pontos no Brasileirão, apenas dois acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Os próximos jogos são confrontos diretos contra América-MG, Cuiabá e Santos.

“É seguir trabalhando, que as vitórias vêm. Temos que ganhar para nos afastarmos da zona de rebaixamento, que está perto, mas estamos pensando lá em cima”, encerra Fausto Vera.

