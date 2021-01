Fausto Pinato agradece ao governo chinês e ressalta a união de todos pelas vacinas

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e da Frente Parlamentar dos BRICS, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), emitiu uma nota pública nesta terça-feira (26), agradecendo ao presidente chinês Xi Jinping pela sensibilidade ao permitir a exportação de insumos para a produção no Brasil de vacinas contra a Covid-19.

Os agradecimentos se estenderam ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, o qual foi elogiado pela interlocução junto aos dois países.

Os agradecimentos vieram após o anúncio feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de que o governo chinês comunicou ao Governo Federal a liberação de 5,4 mil litros de insumos para a fabricação da vacina Coronavac no Brasil, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a fabricante chinesa Sinocac. Também há expectativa, segundo o presidente Bolsonaro, de envio de insumos para a fabricação da vacina Oxford/Astrazeneca.

Pinato ressaltou a UNIÃO de todos nas tratativas junto à China, as quais tiveram a participação do ex-presidente Michel Temer, do Governo de São Paulo, de parlamentares e senadores, de entidades e associações chinesas no Brasil. “Todos se empenharam em um único objetivo, em suas respectivas atribuições. Quem ganhou foi o Brasil e os milhões de brasileiros que estão à espera de vacina”, disse o parlamentar.

Carta a Xi Jimping

No dia 19, o deputado Fausto Pinato enviou uma carta ao presidente chinês, Xi Jinping, pedindo sua intervenção para liberar a exportação da matéria-prima IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para que o Brasil continue produzindo as vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca. Com o estoque de insumos em baixa, havia o risco de interrupção do plano nacional de imunização. A carta foi protocolada na Embaixada da China, em Brasília, e foi recebida pelo governo chinês.