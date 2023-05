Fausto Pinato integra a CPI das Americanas 

Para o deputado federal é importante que a CPI consiga trazer respostas com o intuito de não abalar a credibilidade do mercado de ações no Brasil.

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) é membro da CPI das Americanas que teve os seus trabalhos iniciados nesta quarta-feira (17.mai), na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi protocolada no início de março e estava aguardando a definição dos seus membros.

A principal missão da CPI será investigar o rombo contábil de R$ 20 bilhões nos balanços da Americanas. Em meados de março, a varejista entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, com aporte de R$ 10 bilhões. A companhia reconhece ter R$ 43 bilhões em dívidas com mais de 16 mil credores.

Para o deputado Fausto Pinato é importante que a CPI consiga trazer respostas com o intuito de não abalar a credibilidade do mercado de ações no Brasil.

“Nós somos representantes do povo e estamos no Congresso para dar uma resposta para os eleitores. Temos que assegurar que os investidores possam ter certeza de que a economia popular não será prejudicada por qualquer tipo de fraude, erros ou acobertamentos de rombos em balanços, sem que o poder público investigue e exponha tudo o que acontece em casos desse tipo para que não volte acontecer novamente. O que aconteceu com a Americanas é muito ruim e prejudicou mais de uma centena de milhar de empregados que hoje estão com seus empregos ameaçados”, afirmou.

O número de investidores pessoa física mais que triplicou nos últimos quatro anos, chegando a quase seis milhões de brasileiros. Fausto Pinato ressalta que nada mais justo do que a Câmara dos Deputados possa colocar um holofote nessa questão para que todos de fato saibam o que ocorreu nas Americanas e o que pode estar ocorrendo com esse modus operandi onde os investidores dessa empresa têm em outros negócios pelo Brasil.

“Cabe ao poder público zelar para que casos como o da Americanas sejam penalizados com a devida responsabilidade, para a garantia dos melhores interesses da economia nacional. Eu tenho muitos colegas que perderam seus negócios e empregos com esses empresários que seguem atuando. É o caso da Ambev que continua de forma contumaz a cometer ilícitos tributários autuados pela Receita Federal. É preciso um basta”, concluiu o parlamentar.