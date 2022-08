Fausto Pinato ganha protagonismo entre os federais da região após Geninho ‘sair de cena’ 

Pinato anunciou parcerias políticas com importantes lideranças regionais nesta semana.

A confirmação de Geninho Zuliani (União Brasil) como vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB) na corrida pelo governo de São Paulo fortaleceu e consolidou a posição do deputado federal Fausto Pinato (PP) no noroeste paulista. Zuliani, que foi prefeito de Olímpia e teria apoios importantes numa eventual candidatura a uma vaga na Câmara, agora não estará mais “no caminho” de Pinato.

Nesta terça-feira (9.ago), Pinato confirmou que selou parcerias eleitorais com três das maiores lideranças regionais: Itamar Borges (MDB), Analice Fernandes (PSDB) e Carlão Pignatari (PSDB). Com isso, Carlão deve ajudar Pinato a buscar votos em Votuporanga e região, Analice deve atuar com o deputado em Jales e região e Itamar pode ajudá-lo na região de Santa Fé do Sul.

Até agora, são quatro os principais candidatos a cadeiras na Câmara: Pinato e Luiz Carlos Motta (PL), além de Edinho Filho (MDB) que tenta ‘herdar’ o eleitorado do pai, e João Paulo Rillo (PSOL), com inclinação à esquerda. Geninho será o vice de Garcia, já Eleuses Paiva (PSD) desistiu da reeleição para coordenar o programa de governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Pinato fica, então, com “caminho livre”, já que Motta concentra seu eleitorado com outro público, mais focado em sindicatos.