Fausto Pinato e Geraldo Alckmin se reúnem com lideranças políticas em Nhandeara 

No evento promovido pelo prefeito de Nhandeara/SP, Zé do Carneiro, com apoio do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), o ex-governador de São Paulo fez uma palestra sobre eficiência na gestão pública e no combate à pandemia.

Autoridades e lideranças políticas do interior paulista estiveram reunidos, nesta sexta-feira (23), na cidade de Nhandeara/SP, em um encontro com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

No evento, promovido pelo prefeito de Nhandeara, Zé do Carneiro, e com apoio do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), Alckmin fez uma palestra sobre eficiência na gestão pública e no combate à pandemia.

Pinato destacou a importância desse encontro para os líderes políticos da região, que apostam em um futuro de mudança.

“Geraldo Alckmin é um político experiente e, como gestor, tem currículo baseado na eficiência da gestão pública, na moderação e racionalidade. Ele tem muito a contribuir com as cidades paulistas e, com certeza, ele representa a mudança que o nosso estado está necessitando”. afirmou Pinato.