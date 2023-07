FATEC assina convenio de cooperação internacional com Universidade do Paraguai

A FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências (Campus Centro) recebeu na manhã de ontem (07) uma comitiva de Reitores da Universidade Acacia do Paraguai e na oportunidade assinaram um convenio de cooperação internacional, para a elaboração de projetos de desenvolvimento tecnológicos na área educacional e novos cursos a serem implantados pelas duas Instituições.

Os cursos a serem implantados pela Fatec serão focados na área de saúde, agronegócios, análises de grãos, além de Mestrados e Doutorados na área de Educação.

A previsão é de que os cursos, que serão presenciais, comecem agora no segundo semestre, Serão disponibilizadas 300 vagas com um custo de R$180,00 por aluno.