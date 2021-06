Fase de Transição é prorrogada até 30 de junho em Votuporanga 

Diante do aumento dos números de casos positivos, internações por Covid-19 e mortes, Município pede envolvimento de toda a sociedade no cumprimento das regras de prevenção. Intenção é manter os estabelecimentos em funcionamento, cumprindo com todas as normas, para evitar maiores reflexos econômicos.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) decretou nesta segunda-feira (14) a extensão da Fase de Transição do Plano São Paulo de enfrentamento a pandemia do Covid-19 até às 23h59 de 30 de julho de 2021, permanecendo vigente todas as medidas transitórias, de caráter excepcional.

Medida administrada pela Prefeitura de Votuporanga/SP, ocorre num momento de tensão, diante do aumento do número de novos casos positivos da doença, internações e óbitos.

A Administração Municipal intensificou a fiscalização para combater aglomerações e fazer com que os protocolos de distanciamento e limite de capacidade dos estabelecimentos sejam cumpridos. As equipes de fiscalização foram triplicadas e contam com apoio da Polícia Militar.

De acordo com à Prefeitura, a intenção é manter os estabelecimentos em funcionamento, cumprindo com todas as normas, para evitar maiores reflexos econômicos.

Na última sexta-feira (12), nas redes sociais o município publicou que “todos sabem que os números de casos positivos e internações por Covid-19 vem aumentando novamente e necessitamos do envolvimento de toda a sociedade no cumprimento das regras”.

Ainda na postagem, a Prefeitura disponibiliza o telefone (17) 99615-1003 para denúncias de aglomerações e irregularidades sanitárias.