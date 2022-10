Faria Veículos de Votuporanga sedia 2º Encontro de Carros Antigos 

“Um verdadeiro reconhecimento a indústria automobilística”, definiu Rodrigo Baida, diretor comercial da concessionária Volkswagen.

“Um verdadeiro reconhecimento a indústria automobilística`, foi assim que Rodrigo Baida, diretor comercial da Faria Veículos, definiu o 2º Encontro de Carros Antigos, ocorrido nesta sexta-feira (30.set) e sábado 1º de outubro na sede da concessionária Volkswagen de Votuporanga.

O público, formado por famílias e fanáticos em automóveis, pode curtir de perto as verdadeiras relíquias que fazem parte da história automobilística brasileira e de alguns modelos americanos. A maioria carros foram restaurados por empresários de Votuporanga que mantém os veículos guardados em suas garagens e só saem para desfilarem aos finais de semana ou para participarem de exposições semelhantes a esta.

A mostra de veículos, iniciativa da Faria Veículos – concessionária Volkswagen para Votuporanga e região-, começou no ano passado e nesta 2ª edição, pós pandemia e conforme disse Rodrigo Baida, ‘foi possível trabalhar com mais veículos e com mais atrações para o público, como uma banda de rock, que ficou musicalizando o ambiente, além de dois Food Trucks que comercializaram lanches e refrigerantes aos presentes.

No final ficou todo mundo feliz, os proprietários dos carros, o publico que passou por lá e principalmente as crianças que puderam compreender um pouco sobre a história do automóvel através do tempo. Veja as fotos:

