Famílias de baixa renda recebem kit com lâmpadas de LED

Programa Eficiência Energética da Elektro tem o apoio da Prefeitura e entregará 5 mil lâmpadas; equipe percorrerá bairros até o dia 3 de março.

Votuporanga está recebendo o Programa Eficiência Energética da Elektro que vai distribuir 5 mil lâmpadas de LED a moradores de bairros de baixo poder aquisitivo. A inciativa tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A unidade móvel da Elektro estará em vários pontos da cidade até o dia 3 de março realizando as trocas de lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas por modernas e eficientes de LED.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem morar em comunidades de baixo poder aquisitivo no município ou estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) e levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 15W).

O prefeito Jorge Seba e a secretária municipal de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo, estiveram no bairro Cecap II, nesta terça-feira (18), acompanhando a entrega das lâmpadas para os moradores. “Quero aqui parabenizar a Elektro pela iniciativa, que beneficia a população mais carente e contribui também para a redução do consumo de energia”, disse o prefeito.

De acordo com o supervisor de Processos da Elektro, Jonathan Zanelli Oliveira, o objetivo é promover a utilização racional da energia elétrica e o combate ao desperdício e contribuir na ampliação da consciência da sociedade sobre o tema, subsidiando o desenvolvimento econômico e social da área em que se atua. O projeto chegou à cidade no dia 3 de fevereiro e já entregou 2 mil lâmpadas.

O Programa de Eficiência Energética da Elektro desenvolve projetos de eficiência energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais.