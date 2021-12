Família estava em área de risco no Rio Grande quando desapareceu em Iturama; buscas por idoso e 2 crianças continuam

A procura pelo idoso de 60 anos e por duas crianças, de 9 e 12 anos, foi retomada às 6h desta segunda e consiste em uma varredura em toda a região por meio de mergulhos e também a barco. No domingo, os trabalhos foram interrompidos por volta das 20h.

“Ela explicou para nós que uma das crianças estava nas costas do pai e quando começaram a afogar o tio e o avô entraram e a criança de 12 anos se desesperou e entrou atrás. As mulheres tentaram puxar eles, mas não conseguira e soltaram”, relembrou Ana Karla Souza Damaceno.

Mariano de Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros de Iturama, explicou que a região do rio onde a família estava oferecia risco.

“Quando o rio baixa muito igual está neste momento, ele cria uma praia aparentemente segura, rasa, mas devido a chegar demais próximo ao leito do rio, ele tem tipo um penhasco ali onde começa o leito do rio”, explicou.

Apesar do desaparecimento da família ter ocorrido do lado mineiro do Rio Grande, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Ouroeste.