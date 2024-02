Família é alvo de operação da PF contra fraudes nos Correios 

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro endereços em Cedral/SP. Os investigados são suspeitos de adulterar código de rastreio de encomendas e obter indenização da empresa postal.

Quatro pessoas da mesma família foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) contra fraudes no pagamento de indenização dos Correios. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (8.fev), em Cedral/SP.

As investigações, iniciadas em julho de 2023, apontam que o grupo recebia pagamentos indevidos por extravios de encomendas postais. Os suspeitos fraudavam códigos de rastreio dos objetos, o que ocasionava a perda do item durante o fluxo postal.

Como consequência, eles solicitavam indenizações, que eram pagas pelos Correios, em virtude do extravio dos objetos. Ainda de acordo com a PF, as encomendas eram acompanhadas de falsas declarações de conteúdo dos objetos – geralmente declarados com altos valores. O esquema fraudulento causou prejuízo de mais de R$ 40 mil aos cofres públicos.

Denominada “Decipi” – em referência à expressão em latim para “ser enganado” -, a operação contou com apoio do setor de segurança dos Correios. Nos endereços relacionados aos suspeitos, foram apreendidos celulares, computadores e mídias de armazenamento, que serão submetidos à perícia técnica.

Os investigados poderão responder pelo crime de estelionato majorado, cuja pena prevista é de prisão de um a cinco anos, elevada por ter sido praticado contra empresa da União. Até o fechamento desta matéria o Correios não havia comentado o assunto.

*Com informações do g1