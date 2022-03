Família denuncia companheiro da avó por abuso sexual de menina de 13 anos em Araçatuba

De acordo com o boletim de ocorrência, mãe relatou à polícia que costumava deixar os filhos na casa da mãe e que, no dia em que teria ocorrido o crime, a avó saiu para trabalhar e deixou os netos com o companheiro; ninguém foi preso.

A Polícia Civil de Araçatuba/SP vai investigar uma denúncia de estupro contra uma menina de 13 anos. O suspeito de praticar o crime é o companheiro da avó da adolescente. Ninguém foi preso.