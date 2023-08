Famerp promove encontro com alunos formandos de sua 1ª turma de medicina

Em meio às comemorações, faculdade também inaugura ‘Acervo de Aparelhos Científicos’, no Centro de Convenções.

Alunos da primeira turma do curso de medicina (1973) da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – Famerp organizam, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, um reencontro para celebrar seus 50 anos de formados. As comemorações iniciam com a recepção dos médicos nas dependências da faculdade, às 14h30, no auditório central. Após as cerimônias e homenagens, os ex-alunos serão conduzidos a uma visita ao complexo Funfarme e seguem programação com jantar e confraternizações até o sábado (19). São esperados 39 médicos que fizeram parte da primeira turma.

Muitos dos primeiros alunos se tornaram professores na Famerp. Entre eles, o Dr. Irineu Maia, grande entusiasta e organizador dos recontros. “É sempre um motivo de muita alegria reunir colegas com quem dividimos parte da nossa vida. Ouvir suas histórias, saber como anda a medicina em todos os lugares do Brasil e conhecer suas famílias, que crescem a cada ano”, afirma Maia. Em 55 anos, a Famerp escreve sua história como sendo uma das melhores instituições de ensino superior do país e recebe estudantes de quase todos os estados brasileiros atualmente.

O evento também será palco de algumas homenagens. Os primeiros professores da faculdade, João Roberto Antonio, Liberato Caboclo, José Paulo Cipullo, Waldir Antonio Tognola e Edilberto de Araújo e a professora Emirene Maria Trevisan receberão uma placa de agradecimentos de seus ex-alunos e da instituição. Os colaboradores Onivaldo Bizuti e João José Sirino também serão homenageados.

Seu Bizuti, inclusive, emprestará o nome para o novo “Acervo de Aparelhos Científicos da Famerp”, que ficará localizado no Centro de Convenções da faculdade e servirá de museu aberto para visitas com os primeiros equipamentos utilizados no curso de medicina no Brasil.

“São pessoas que fazem parte da história de sucesso de nossa instituição e merecerem toda nossa reverência. Tudo que somos hoje é reflexo dos brilhantes alunos e colaboradores que estiveram conosco durante todos esses anos. São alunos que finalizaram seu curso e fizeram a diferença na medicina no Brasil”, afirma do diretor geral da Famerp, Dr. Francisco de Assis Cury.

Famerp em números

No ano de 2022, o número de alunos cursando a graduação na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) foi de 806, sendo 480 no curso de medicina, 235 em enfermagem e 91 em psicologia. Pelo quinto ano consecutivo, o vestibular para o curso de graduação em medicina teve recorde de inscritos. Foram 16.984 inscrições. No total, o vestibular 2022 recebeu 17.963 candidatos. Com um dos cursos de medicina mais concorridos do país, o conceito atribuído pelo Enade foi de 5, em 2020. Atualmente trabalham na instituição 250 docentes e 233 funcionários técnicos e administrativos.