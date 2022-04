Famerp abre processo seletivo para Bolsas de Iniciação Científica

A Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP), está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo de Bolsas de Iniciação Científica 2022/2023. Podem participar os alunos matriculados em quaisquer cursos de graduação.

O prazo para a inscrição dos projetos de pesquisa vai até o dia 05 de maio. As inscrições serão feitas obrigatoriamente pelos professores atuantes no Complexo Famerp/Funfarme que serão os orientadores responsáveis pelos projetos de pesquisa e pela seleção dos alunos de iniciação científica. O processo será feito de forma totalmente online por meio do Sistema Eletrônico disponível no site www.famerp.br