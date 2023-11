Faltando pouco mais de dois meses para o Carnaval, foliões de todo o Brasil já confirmaram presença no OBA Festival

Evento será realizado de 10 a 13 de fevereiro em São José do Rio Preto e contará com atrações como Léo Santana, Luísa Sonza, Gusttavo Lima, ALOK, entre outros.

Com ritmo acelerado de vendas, o OBA Festival, maior Carnaval de São Paulo que será realizado de 10 a 13 de fevereiro, em São José do Rio Preto/SP, já confirmou a presença de foliões de vários estados e cidades brasileiras. O volume de vendas surpreendeu até os organizadores por estar bem acima da média para esta época do ano, se comparado às edições anteriores.

Em 2024, os estados que mais terão representantes no Festival até agora são São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. Já as cidades com mais foliões que já compraram convites são São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Votuporanga, Bauru, Araçatuba, Uberaba, Curitiba, Rio de Janeiro, Uberlândia, Cuiabá, Maringá e Campo Grande.

“O público sabe que no OBA Festival a diversão é garantida. Proporcionamos uma experiência completa, com as melhores atrações. Tudo com total segurança e excelência. Por isso, todos os anos, milhares de pessoas escolhem o festival para curtir o Carnaval”, afirma um dos organizadores, Alessandro Possoni.

Para esta edição do OBA Festival já estão confirmados os shows de Léo Santana, Luísa Sonza, Gusttavo Lima, ALOK, Banda EVA, Monobloco, Jammil, Tomate, Dennis DJ, Batom na Cueca, MC Hariel e MC Ryan e Homem de Lata. Até o fim do ano, novas atrações serão confirmadas, totalizando mais de 15.

Além dos shows, que serão realizados no palco principal e no trio elétrico, o Festival contará com várias atrações que irão proporcionar experiências únicas ao público como Roda Gigante de 22m de altura, Tirolesa com 190 m de extensão, Balão OBA, que permitirá ao público observar o festival das alturas.

O evento terá ainda Parede de Escalada, Tenda Universitária e uma Praia de 3.000 m², que irá reproduzir uma praia de verdade, com areia, coqueiros, área de descanso, bar exclusivo, mirante e uma cenografia que irá transportar o público para um ambiente praiano em pleno interior de São Paulo.

Para aproveitar todas essas atrações, os foliões podem optar pelos convites para Pista, Camarote ou Camarote Premium Café de la Musique. Todos são open bar e contam com diferenciais exclusivos e experiências variadas, tudo com total segurança e a excelência que é marca registrada do OBA Festival.

Para saber mais informações (incluindo valores de convites), basta acessar o site www.obafestival.com.br. Os ingressos estão à venda no site www.guicheweb.com.br/oba.